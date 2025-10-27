Ученые оценили влияние определенных лекарств на развитие деменции

Лекарства для снижения уровня холестерина сокращают риск развития деменции. К такому выводу пришла международная команда исследователей из Университета Бристоля и Копенгагенской университетской больницы. Результаты исследования опубликованы в Alzheimer's & Dementia (A&D).

Ученые проанализировали действие статинов, эзетимиба и других средств, направленных на снижение уровня липопротеинов низкой плотности — так называемого «плохого» холестерина. Было установлено, что высокие значения ЛПНП связаны с нарушениями мозговой функции и повышенным риском когнитивных расстройств. Эти предположения ранее уже выдвигались, но новое исследование стало одним из самых убедительных по масштабу и методологии.

Главным инструментом анализа стала менделевская рандомизация — метод, который позволяет отделить влияние генетических факторов от образа жизни, питания и физической активности. Результаты показали четкую корреляцию: у людей с наследственно более низким уровнем холестерина риск развития деменции был заметно ниже.

По мнению авторов, причиной может быть атеросклероз — отложение жиров на стенках сосудов, нарушающее кровоснабжение мозга и вызывающее повреждение его тканей. Ученые считают, что контроль уровня холестерина способен стать важной мерой профилактики нейродегенеративных заболеваний. В дальнейшем они планируют провести длительные клинические испытания, чтобы подтвердить пользу гиполипидемических препаратов для здоровья мозга.