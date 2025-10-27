В России разработали метод для подбора противораковых препаратов

В пресс-службе Новосибирского госуниверситета (НГУ) сообщили, что ученые вуза совместно с коллегами из Международного томографического центра СО РАН и РТУ МИРЭА разработали комбинированный подход. Он позволяет точнее подбирать лекарства для фотодинамической терапии рака.

Эффективность лекарства зависит от его взаимодействия с сывороточным альбумином — белком в плазме крови, который переносит вещества. Слишком сильная или слабая связь с этим белком может снизить концентрацию препарата или привести к его разрушению.

Новый метод сочетает молекулярное моделирование и экспериментальные данные электронного парамагнитного резонанса. Этот подход обеспечивает атомарную точность, показывая расположение атомов и места связывания молекул препарата с белком.

Метод протестировали на фотосенсибилизаторах — веществах, используемых в фотодинамической терапии. Они накапливаются в опухолевых клетках, которые затем уничтожаются световым излучением. Разработка ускорит создание новых препаратов, предсказывая наиболее эффективные соединения. В дальнейшем ученые планируют изучить связывание фотосенсибилизаторов с ДНК.