Хирурги провели шесть операций на сердце пациента

В Ханты-Мансийске врачи провели серию вмешательств, чтобы спасти мужчину с очень редким поражением сердца - инфекционным эндокардитом.

История пациента началась в 2023 году. Тогда в мае он поступил в больницу в критическом состоянии: агрессивная инфекция буквально разрушила сердце. Кардиохирурги провели первую многочасовую операцию, заменили пораженные клапаны и аорту искусственными протезами.

Инфекцию удалось побороть, но вскоре развились тяжелые осложнения - ложная аневризма аорты и сообщение между сердцем и легочной артерией.

"Риск новой операции был слишком высок, поэтому врачи выбрали щадящий путь - через прокол в верхушке сердца установили специальные окклюдеры, чтобы закрыть дефекты", - пояснили в департаменте здравоохранения Югры.

К сожалению, это не остановило болезнь: состояние мужчины снова ухудшилось. Очередная малоинвазивная попытка успехом также не увенчалась, и в этом году, 13 октября, доктора решились на шестую по счету операцию.

"Она длилась более восьми часов: хирурги заменили корень и восходящий отдел аорты на донорский гомографт - прочный и устойчивый к инфекции трансплантат, устранили дефект легочной артерии", - рассказали в депздраве.

Сегодня пациент идет на поправку, врачи отмечают положительную динамику.