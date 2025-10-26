Ученые создали инновационное средство от облысения: как оно работает

Разработка тайваньских ученых сулит настоящую революцию в борьбе с облысением. Ведь до сих пор все попытки вырастить на лысине волосы сводились либо к гормональным средствам, либо к очень дорогой и сложной клеточной терапии.

Тайваньские ученые нашли принципиально новый, а главное безопасный и дешевый способ, который в экспериментах на мышах дал эффект уже через 20 дней. О нем они рассказали в журнале Cell Metabolism.

Суть в следующем. Ученые предположили, что у потерявшего волосы человека может все еще сохраняться способность их вернуть, но для этого надо создать определенные условия. На такую гипотезу их навели результаты некоторых экспериментов на животных. Дело в том, что иногда раздражение или повреждение поверхности кожи способствует чрезмерному росту волос, а на неповрежденной коже рост не наблюдался. Этот эффект ученые решили проверить, проведя эксперименты, где вызывали экзему у побритых мышей. Для этого им нанесли на спину специальный химический реагент. Уже через 10 дней на раздраженных участках у животных появились новые волосы.

Каков механизм удивительного эффекта? Исследование показало, что раздражитель активирует иммунные клетки, которые заставляют жировые клетки выделять жирные кислоты, которые затем стимулируют стволовые клетки волосяных фолликулов. Именно этот процесс и запускает рост волос.

Следующий шаг разработчиков был очевиден. Они проверили, как на кожу повлияют жирные кислоты, но уже без использования химического раздражителя. Созданные ими на основе жирных кислот сыворотки также продемонстрировали эффект: у мышей на обработанных участках волоски начали расти в течение трех недель. Чтобы убедиться в безопасности, один из авторов разработки протестировал средство на себе - в течение 21 дня он наносил сыворотку на кожу бедра и отметил заметное усиление роста волос.

Если эффективность подтвердится в клинических испытаниях, сыворотка может стать новым безрецептурным средством против облысения.