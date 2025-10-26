Что определяет, какие тренировки принесут удовольствие

Личность человека влияет на то, какие тренировки приносят ему удовольствие и помогают добиваться лучших результатов. К такому выводу пришли учёные из Университетского колледжа Лондона, изучив связь между чертами характера и предпочтениями в физической активности.

© Чемпионат.com

Исследование показало, что экстраверты чаще наслаждаются высокоинтенсивными тренировками, в то время как люди с высоким уровнем невротизма предпочитают спокойные занятия. Добросовестные участники демонстрировали лучшие силовые показатели, а открытые новому опыту — меньше удовольствия от интенсивных нагрузок.

Наш мозг устроен по-разному, и это влияет на то, как мы реагируем на упражнения, объясняет ведущий автор исследования Фламиния Ронка.

Учёные также обнаружили, что физические упражнения особенно эффективно снижают стресс у тревожных людей, хотя они реже следят за своим прогрессом.

Исследование подтверждает важность индивидуального подхода к фитнесу. Результаты научной работы опубликованы в журнале Frontiers in Psychology.