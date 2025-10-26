Названа сладость, которая  оказалась природным энергетиком

Новое исследование показало, что молоко с темным шоколадом может повысить скорость и выносливость при спринте.

Ученые выяснили, что эти продукты улучшают показатели коротких забегов за счет содержащихся во флавоноидах антиоксидантов, которые усиливают приток кислорода к мышцам и снижают утомляемость.

В эксперименте участвовали 20 добровольцев, которые выполняли серию интенсивных спринтов после употребления либо молока с темным шоколадом, либо молока с белым шоколадом. При первом варианте уже через несколько минут участники показали более быстрое время на второй серии забегов и меньший индекс усталости.

По словам авторов, сочетание сахаров и биологически активных веществ в темным шоколаде способствует более эффективному восстановлению энергии и защищает мышцы от окислительного стресса. Ученые отмечают, что даже небольшие улучшения — около одного процента — могут иметь значение для профессиональных спортсменов.

