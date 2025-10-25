В Британии потребовали запретить бекон

Британские медики выступили с призывом запретить продажу бекона и ветчины в супермаркетах. Оказалось, что химические вещества, применяемые в их производстве, связаны более чем с 50 тысячами случаев рака кишечника. Об этом пишет таблоид Daily Mail.

Коалиция ведущих ученых утверждает, что отсутствие запрета на нитриты и консерванты, используемые для улучшения внешнего вида обработанного мяса, привело к серьезным человеческим и финансовым потерям. За последнее десятилетие британская Национальная служба здравоохранения (NHS) потратила около трех миллиардов фунтов стерлингов (примерно 326 миллиардов рублей) на лечение предотвратимых форм рака. Их анализ, основанный на данных британских медицинских изданий Cancer Research UK и British Journal of Cancer, показывает, что около 54 тысяч случаев рака кишечника ежегодно в стране вызваны потреблением обработанного мяса. Средняя стоимость лечения для каждого пациента составляет 59 тысяч фунтов стерлингов (около 6,4 миллиона рублей).

Десять лет назад Международное агентство по изучению рака Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отнесло переработанное мясо к канцерогенам группы 1, поставив его в один ряд с табаком и асбестом. Несмотря на это, министры «практически ничего» не сделали для снижения воздействия обработанного мяса на здоровье британцев, отметил основатель Института глобальной продовольственной безопасности и бывший советник правительства, профессор Крис Эллиотт.

Ученые, участвовавшие в подготовке первоначального доклада ВОЗ, направили письмо министру здравоохранения Великобритании Уэсу Стритингу с призывом запретить нитриты в переработанном мясе.

В их отчете, опубликованном в 2015 году, были проанализированы данные более 800 исследований, которые показали, что риск колоректального рака увеличивается на 18 процентов с каждой 50-граммовой порцией обработанного мяса, потребляемого ежедневно. Эксперты утверждают, что именно сочетание нитратов и методов обработки, используемых в производстве мяса, такого как бекон, ветчина и колбасы, приводит к образованию канцерогенных соединений при употреблении. В настоящее время считается, что до 90 процентов бекона, продаваемого в Великобритании, содержат нитриты, которые связаны не только с раком кишечника, но и с раком молочной железы и простаты, говорится в материале.

С похожим предупреждением выступают и российские врачи. Врач-терапевт, нефролог и диетолог Регина Ахуньянова предупредила, что некоторые виды продуктов, в том числе те, которые подверглись сильной переработке, могут заметно увеличивать риск развития злокачественной опухоли.