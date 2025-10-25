Ученые испытали новый способ борьбы с облысением

Ученые из Национального Университета Тайваня провели эксперимент, в ходе которого им удалось отрастить мышам сбритые волосы. Метод, по мнению авторов эксперимента, может быть эффективен для борьбы с облысением у людей.

Эксперты, обрив мышей, покрывали спину грызунов кислотами, способствуя ускоренному росту волос. Волоски появлялись через 10–11 дней, а через 20 дней шерсть становилась сравнительно густой.

Ученые рассказали об эксперименте в журнале Cell Metabolism и запатентовали разработку.