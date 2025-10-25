Стало известно, почему сердце гипертоников может стать толще и плотнее

Ученые НовГУ выявили, что чем старше человек с высоким давлением, тем сильнее изменяется его сердце и тем выше у него уровень ренина – фермента, вырабатывающегося в почках, который является компонентом ренин-ангиотензиновой системы, регулирующей кровяное давление. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

© РИА Новости

Высокое давление является главной причиной инфарктов, инсультов, а также проблем с сердцем и почками, несмотря на все современные средства и методы лечения.

Из-за высокого давления сердце и сосуды вынуждены работать с перегрузкой. При нагрузке сердечная мышца тоже увеличивается. И немаловажную роль в этой перегрузке сердца играет гормональная система РААС (ренин-ангиотензин-альдостероновая система), в которой ключевую роль играет фермент ренин.

Этот фермент запускает работу РААС. Его основная функция – регулировать артериальное давление и водно-солевой баланс в организме. Когда кровяное давление падает слишком низко или в организме не хватает соли, ренин попадает в кровоток. Это запускает цепную реакцию, в результате которой вырабатывается гормон ангиотензин I, который затем становится ангиотензином II и подаёт сигнал надпочечникам вырабатывать другой гормон — альдостерон. Альдостерон удерживает натрий и воду, увеличивая объем крови. Кроме того, повышение выработки ангиотензина II приводит к утолщению стенок сердца и сосудов.

Проанализировав данные о 120 пациентах с гипертонией без лечения, ученые пришли к выводу, что чем старше человек с высоким давлением, тем сильнее изменено его сердце и тем выше у него уровень ренина. Высокий ренин фактически равен неправильной форме сердца. Особенно часто при высоком ренине сердце становится толстым и плотным (концентрическая гипертрофия). У пожилых людей масса сердца и толщина его стенок были значительно больше, чем у молодых. Иными словами, с возрастом сердце утолщается и тяжелеет, это говорит о том, что у пожилых людей высокое давление чаще вызвано избытком ренина.

«Мы выявили прямую связь уровня ренина в крови с относительной толщиной стенок и индексом массы миокарда левого желудочка у лиц среднего и пожилого возраста. Чем выше уровень ренина, тем больше эти показатели. Особенно у людей после 45 лет. У мужчин с возрастом и масса сердца, и уровень ренина растут сильнее, чем у женщин», – рассказал «Газете.Ru» доктор медицинских наук, заведующий кафедрой внутренних болезней Виктор Вебер.

Исследование показывает, что для эффективного лечения артериальной гипертензии важно учитывать не только показатели на тонометре, но и возраст, пол пациента и особенно – уровень ренина в крови. Это поможет подобрать более эффективные лекарства, которые будут блокировать вредное влияние ренина на сердце.