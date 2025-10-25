Специалисты выяснили, что помогает предотвратить деменцию

Международная группа ученых из Университета Бристоля и Копенгагенской университетской больницы, которыми руководил доктор Лив Тюбьерг Нордестгаард, провела исследование, которое доказало, что низкий уровень холестерина значительно снижает риск развития деменции. Для таких выводов были изучены данные более 1 млн человек.

Исследователи изучали людей с генетическими вариантами, которые естественным образом снижают холестерин. Оказалось, что даже снижение уровня холестерина на один миллимоль на литр, что очень мало, снижает риск развития деменции в определенных случаях до 80%. Но для окончательных выводов потребуется от 10 до 30 лет исследовательской работы.

«Наше исследование показывает, что если у вас есть эти варианты, снижающие холестерин, то у вас значительно ниже риск развития деменции», — заявила доктор Нордестгаард.

