Ученые узнали, эффективны ли тренировки для похудения

Исследования показали, что физическая активность оказывает умеренное влияние на процесс похудения. В тоже время спорт играет ключевую роль в поддержании достигнутого результата и общем состоянии здоровья, пишет журнале Medical Xpress.

В материале уточнили, что после тренировки у многих повышается аппетит. К тому же со временем тело начинает тратить меньше калорий на те же упражнения, возникает так называемая метаболическая адаптация.

Как указывают исследователи, хотя физическая активность и не гарантирует стремительного снижения массы, она помогает удержать уже достигнутый вес.

Также упражнения улучшают показатели холестерина, снижают воспаление и стабилизируют уровень сахара в крови, а заодно снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа.

Указали ученые и на то, что интенсивные нагрузки улучшают жировой обмен и чувствительность к инсулину. А это помогает организму эффективнее использовать энергию и предотвращать набор массы. Помимо этого, тренировки снижают уровень гормона стресса кортизола, улучшают сон и настроение, уменьшая тягу к перееданию.

