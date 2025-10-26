Ученые смогли повысить эффективность лечения твердых раковых опухолей

Исследователи из Пенсильванского университета разработали микроинженерную живую модель рака легких человека — «опухоль на чипе». Она позволяет наблюдать в реальном времени, как модифицированные иммунные клетки взаимодействуют с твердыми опухолями, находя их слабые места. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Biotechnology.

© Газета.Ru

Технология поможет лучше понять, как работает CAR-T-терапия — метод, при котором Т-клетки пациента модифицируют для распознавания и уничтожения опухолевых клеток. Этот подход уже доказал эффективность при лечении лейкемии и лимфом, однако CAR-T плохо работает против солидных (твердых) опухолей. По словам ученых, такие опухоли защищены плотным «микроокружением» — сложной структурой сосудов и сигнальных молекул, которая мешает иммунным клеткам проникать внутрь.

Созданный чип воспроизводит поведение опухолевых клеток и кровеносных сосудов в человеческом организме. Ученые увидели, что эндотелиальные клетки сосудов посылают химические сигналы, привлекая CAR-T-клетки, однако эти сигналы быстро разрушаются ферментом ДПП-4.

Команда обнаружила, что препарат вилдаглиптин, применяемый при диабете второго типа, способен блокировать действие ДПП-4 и тем самым усиливать сигналы, направляющие иммунные клетки к опухоли. В экспериментах на чипе это позволило большему числу CAR-T-клеток проникнуть в опухолевую ткань и атаковать раковые клетки.

«Эта система прозрачна — как окно в поле боя между опухолью и иммунитетом. Мы буквально видим, как Т-клетки проникают в ткань и поражают цель», — отметил руководитель исследования Ха Ху.

Новая технология дает возможность быстро тестировать будущие варианты CAR-T-терапии и подбирать лекарства, которые помогут иммунным клеткам побеждать рак эффективнее.