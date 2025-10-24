В Нижнем Новгороде разморозили рак

Ученые Нижнего Новгорода разморозили законсервированные раковые клетки
Эксперимент с клетками колоректального рака мыши дал положительные результаты.
Ученые из Нижнего Новгорода смогли вернуть к жизни законсервированные раковые клетки. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный редактор МИА "Стационар пресс" Алексей Никонов.
Двенадцать лет назад исследователи законсервировали клетки колоректального рака мыши. После разморозки оказалось, что клетки сохранили свои функции.
Особенность клеток заключается в том, что они светятся — это стало возможным благодаря гену люциферазы. Свечение позволяет наблюдать за процессами, происходящими внутри клеток.
Полученные результаты открывают новые возможности для научных исследований.