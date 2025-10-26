Обнаружен неожиданный источник воспаления при болезни Альцгеймера

Исследователи из Калифорнийского университета выяснили, что белки, участвующие в формировании бляшек при болезни Альцгеймера, напрямую влияют на воспаление в мозге. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

© Газета.Ru

Речь идет об амилоидных белках-предшественниках (APP) — из них образуются бета-амилоидные пептиды, формирующие токсичные бляшки. Ученые обнаружили, что APP способны связываться с особым типом белков — протонными каналами Hv1, которые регулируют работу иммунных клеток мозга (микроглии). Эти клетки защищают мозг, но при чрезмерной активации могут вызывать воспаление и разрушение тканей.

Когда APP или его фрагменты (например, участок C99) соединяются с каналами Hv1, они усиливают их активность. В ответ микроглия начинает выделять больше воспалительных молекул. Если же количество APP снижается, активность каналов и воспаление уменьшаются.

Кроме того, ученые обнаружили, что у людей с наследственными мутациями в гене APP — провокаторами ранней формы болезни Альцгеймера — активность этих каналов еще выше. Это может объяснять, почему воспаление в их мозге развивается быстрее и сильнее.