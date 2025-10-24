Ученые нашли неочевидное лекарство от депресии

Почему одни люди с удовольствием пересматривают фильмы ужасов, а другие их избегают? Новое исследование ученых из Университета Нинся и Первого медицинского университета Шаньдуна (Китай) показало, что страх может не только пугать — но и приносить пользу. По данным работы Юйтин Чжань и Сюй Дина, опубликованной в журнале Psychology Research and Behavior Management, контролируемое переживание ужаса влияет на работу мозга, особенно у людей с признаками депрессии.

Когда страх становится лекарством

Психологи давно ломают голову над так называемым «парадоксом страха и удовольствия»: зачем человек добровольно ищет пугающие впечатления — от фильмов ужасов до домов с привидениями? Исследователи предположили, что секрет может скрываться в работе сетей мозга, которые при депрессии функционируют иначе, чем у здоровых людей.

У людей с депрессией часто наблюдается чрезмерная активность сети пассивного режима — той самой, что включается, когда мы «уходим в себя» или застреваем в мыслях. Она оказывается слишком связана с сетью значимости, отвечающей за реакцию на важные внешние события. Такое взаимодействие может усиливать замкнутый круг самокопания. Ученые решили проверить: способен ли сильный, но безопасный страх «встряхнуть» эти связи и вернуть мозг в более здоровый режим.

Дом с привидениями

В первом эксперименте участвовали 216 взрослых с разной степенью депрессии — от самой слабой до тяжелой. Добровольцев пригласили пройти через профессионально оформленный «дом ужасов». Участники носили датчики, фиксирующие пульс, а также сдавали образцы слюны на уровень кортизола — гормона стресса. После каждого эпизода они оценивали, насколько сильно испугались и насколько это понравилось.

Результаты показали классическую зависимость: чем страшнее — тем интереснее, но только до определенного предела. После него удовольствие падало. Однако у людей с умеренной депрессией пик удовольствия наступал при более высоком уровне страха. Их физиологические реакции, включая всплеск кортизола, были тоже сильнее. У участников с тяжнлой депрессией, напротив, эта зависимость почти исчезала — они реагировали слабее и на страх, и на удовольствие.

Что показали изучения мозга

Во второй части эксперимента 84 участника с легкой и умеренной депрессией проходили функциональную МРТ. Им показывали короткие отрывки фильмов ужасов, а затем сравнивали активность мозга до и после просмотра.

Во время «страшных» сцен усиливалась работа вентромедиальной префронтальной коры — области, которая помогает регулировать эмоции и различать безопасность от угрозы. После сеанса временно снижалась чрезмерная связь между сетью пассивного режима и сетью значимости. Иными словами, мозг на короткое время начинал функционировать так же, как у человека без депрессии.

Чем сильнее снижалась эта связь, тем больше удовольствия сообщали участники. То же наблюдалось при более активной работе эмоциональных центров. Исследователи предполагают, что контролируемый страх на короткое время «переключает» мозг, помогая выйти из состояния зацикленных мыслей и снижая симптомы депрессии.

Временный эффект и предостережения

Ученые подчеркивают: эффект был кратковременным. Уже к концу сканирования мозг возвращался к исходным паттернам. Кроме того, эксперимент не доказывает, что именно страх улучшает настроение — он лишь показывает, что оба явления связаны.

Исследователи планируют расширить выборку, наблюдать участников дольше и сравнить эффекты страха с другими сильными эмоциями, например, азартом. Они подчеркивают: прежде чем говорить о терапевтическом применении, нужно убедиться, что такой подход безопасен. Для эмпатичных и сильно эмоциональных людей сильный страх может быть вреден.