Исследователи обратили вспять старение мозга и потерю памяти у мышей

Ученые из медицинского центра Cedars-Sinai (США) добились прорыва в борьбе со старением мозга. В исследовании, опубликованном в журнале Advanced Science, специалисты создали «молодые» иммунные клетки из человеческих стволовых клеток и с их помощью смогли обратить вспять признаки старения и болезни Альцгеймера у лабораторных мышей. Полученные результаты открывают путь к разработке новых методов лечения возрастных и нейродегенеративных заболеваний у людей.

© Телеканал «Наука»

«Ранее было показано, что переливание крови или плазмы молодых животных улучшает когнитивные функции у старых мышей, но этот метод сложно применить к человеку, — пояснил руководитель исследования Клайв Свендсен. — Мы решили пойти дальше, создать молодые иммунные клетки в лабораторных условиях — и увидели значительное улучшение состояния мозга у пожилых мышей и мышей с болезнью Альцгеймера».

«Омолаживающие» клетки

Исследователи использовали индуцированные плюрипотентные стволовые клетки — взрослые клетки, «перепрограммированные» в состояние, аналогичное эмбриональному.

Из них были выращены молодые мононуклеарные фагоциты — клетки, отвечающие за нейтрализацию токсинов и очистку организма от вредных веществ. С возрастом эти клетки теряют эффективность, но в лаборатории ученые смогли «перезапустить» их функции.

После введения таких клеток стареющим мышам и животным с моделью болезни Альцгеймера в мозге животных наблюдались заметные улучшения. Мыши, получившие молодые иммунные клетки, показали лучшие результаты в тестах на память. В их мозге также увеличилось количество клеток гиппокампа — области, отвечающей за обучение и запоминание.

Кроме того, у мышей, прошедших лечение, наблюдалось более здоровое состояние микроглии — специализированных иммунных клеток мозга, которые очищают его от поврежденных тканей. Обычно при старении микроглия теряет свои длинные ветви и становится менее активной, однако у обработанных животных клетки сохраняли нормальную структуру и высокую активность.

Неизвестный механизм

Ученые пока не до конца понимают, как именно введенные клетки оказывают влияние на мозг. Вероятно, они действуют косвенно — выделяют белки или микроскопические пузырьки-везикулы, способные проникать в мозг и запускать процессы восстановления. Другая гипотеза — молодые клетки очищают кровь от молекул, ускоряющих старение, тем самым защищая нервную ткань от разрушения.

«Поскольку молодые иммунные клетки создаются из собственных стволовых клеток пациента, это делает их практически неограниченно доступными и безопасными, — отметил Джеффри Голден, исполнительный заместитель декана Cedars-Sinai. — Уже краткосрочные курсы лечения демонстрируют улучшение памяти и состояния мозга».

Ученые подчеркивают: впереди еще долгий путь до клинических испытаний на людях, но результаты дают надежду, что однажды медицина сможет не просто замедлять старение, а обращать его вспять.