Стал известен природный способ замедлить рост рака

Экстракт виноградных косточек, который обычно используют как пищевую добавку для снижения холестерина и давления, может замедлять прогрессирование рака простаты после лечения. К такому выводу пришли исследователи из Университета Колорадо, чья работа опубликована в журнале Cancer Research (CR).

© Lenta.ru

В исследовании участвовал 41 мужчина, у которых после операции или радиотерапии уровень простат-специфического антигена (ПСА) вновь начал расти, что указывает на возможный рецидив болезни. Пациенты принимали по 150 миллиграммов экстракта виноградных косточек дважды в день в течение 12 месяцев. У 78 процентов из них рост уровня ПСА замедлился, а у 37 процентов — улучшение оказалось значительным: время удвоения ПСА увеличилось более чем на 30 процентов.

Ученые отмечают, что эффект был наиболее выражен у мужчин с более высокими начальными уровнями тестостерона и ПСА. Препарат переносился хорошо, не вызывая серьезных побочных эффектов. По словам ведущего автора, профессора Пола Марони, такие добавки могут помочь отсрочить необходимость гормональной терапии, которая часто сопровождается усталостью, набором веса и снижением плотности костей.

Исследователи подчеркивают, что говорить о полном лечебном эффекте пока рано — для подтверждения результатов нужны более масштабные клинические испытания.

Ранее ученые назвали комбинацию препаратов, которые значительно усиливают эффект терапии колоректального рака.