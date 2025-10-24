Ученые выяснили, как влияет на раковые клетки длительная заморозка

Ученые НИИ экспериментальной онкологии и биомедицинских технологий ПИМУ разморозили клетки колоректального рака мыши спустя 12 лет. Оказалось, что они по-прежнему функционируют. Об исследовании сообщил главред «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Нижегородские ученые поместили раковые клетки мыши в крионконсервацию в 2013 году, однако за это время они ничуть не изменились. Клетки все еще функционируют и светятся благодаря гену люциферазы. Этот фермент делает видимыми все процессы внутри них. За состоянием клеток продолжат наблюдать — данные смогут помочь в изучении онкологических заболеваний человека.

