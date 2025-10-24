Создано антитело для активации иммунитета против рака

Исследователи разработали инновационное антитело PLT012, которое может стать прорывом в лечении злокачественных опухолей. Новая молекула не просто атакует рак, а активирует собственную иммунную систему пациента для борьбы с болезнью. Это открывает перспективы для создания более безопасных и эффективных методов терапии.

Механизм действия PLT012 заключается в «перезагрузке» иммунитета. Опухолевые клетки часто вырабатывают специфический белок, подавляющий защитные функции организма. Новое антитело целенаправленно связывается с этим белком и блокирует его, позволяя иммунной системе вновь распознавать и атаковать злокачественное образование.

Эффективность антитела уже подтверждена доклиническими испытаниями. В ходе исследований применение PLT012 привело к значительному замедлению роста опухолей толстой кишки. Ученые связывают этот результат с восстановлением активности Т-клеток, которые играют ключевую роль в уничтожении раковых клеток.

Авторы разработки из Ludwig Cancer Research пояснили, что их антитело нейтрализует белок, блокирующий иммунную систему. В результате иммунитет «перезагружается» и возобновляет распознавание опухолевых клеток. По их словам, этот подход направлен на активацию внутренних ресурсов организма, а не просто на подавление симптомов.

Специалисты в области онкологии считают PLT012 одним из самых перспективных направлений в современной медицине. Несмотря на обнадёживающие доклинические результаты, исследователи подчеркивают необходимость проведения дальнейших масштабных клинических испытаний перед внедрением метода в широкую практику.