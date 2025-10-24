В Калининграде научились создавать умные материалы для медицины

Исследователи из Балтийского федерального университета им. И. Канта (БФУ) разработали инновационную технологию создания композитного материала для 3D-печати "строительных каркасов" для клеток организма. Об этом ТАСС сообщили в Минобрнауки РФ.

"Российские исследователи из научно-образовательного центра "Умные материалы и биомедицинские приложения" БФУ им. И. Канта выяснили, как для 3D-печати создать материал, который одновременно генерирует электрический импульс при деформации и реагирует на магнитное поле. <…> Это открытие важно для создания новых "умных" материалов, которые могут использоваться в сенсорах и медицинских устройствах. Из таких композитов планируется печатать специализированные "строительные каркасы" для клеток, с помощью которых можно управлять ростом и развитием стволовых клеток", - сообщил собеседник агентства.

В ходе исследования был определен оптимальный рецепт, который делает материал более чувствительным к внешнему магнитному полю. Кроме того, были установлены параметры, которые упрощают процесс 3D-печати новым композитом и снижают энергозатраты.

"Это была непростая и трудоемкая исследовательская работа. <…> Пришлось дотошно исследовать свойства нового композита на разных технологических этапах, что позволило лучше разобраться с наиболее оптимальными параметрами для синтеза материала. Мы поняли, что выбор правильного исходного полимера - ключ к тому, чтобы напечатанный объект был не только прочным, но и функциональным. Проведенное исследование стало значимым этапом в разработке новых магнитоэлектрических композитов, из которых можно изготавливать инновационные биомедицинские и электронные устройства методом 3D-печати", - рассказал научный сотрудник НОЦ "Умные материалы и биомедицинские приложения" Петр Ершов.

Магнитoэлектрические композиты перспективны для датчиков и "умных" носимых устройств, в том числе медицинских. Для практического использования важны одновременно и функциональные свойства, и технологичность: материал должен быть легко печатаем на обычных 3D-принтерах.