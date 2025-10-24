Разработаны наночастицы для таргетной терапии рака

Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины ИХБФМ (СО РАН) разработали и запатентовали суспензию на основе белка крови с наночастицами, которая может быть использована в качестве биобезопасного транспортера биологически активных веществ. Наночастицы можно применять в том числе для таргетной терапии рака, следует из патента, с которым ознакомился ТАСС.

Сывороточный альбумин - наиболее известный вид альбумина, который содержится в крови в сыворотке. Если человеку вводят лекарственные препараты, то они в свободном виде связываются с альбумином крови и растворимость лекарств увеличивается. Тем самым белок создает благоприятные условия для поступаемых компонентов, защищая их от деградации, а также предотвращая неспецифическую потерю лекарства в процессе транспортировки.

"Изобретение относится к биомедицинской химии и молекулярной биологии и может быть использовано в качестве биобезопасного транспортера биологически активных веществ в виде суспензии наночастиц сывороточного белка", - говорится в патенте.

Как поясняют авторы разработки, основными недостатками ранее известных способов были низкое качество получаемого наноматериала, связанное с большими размерами наночастиц, а также с недостаточной стабильностью и токсичностью готовой суспензии.

Ученые поставили себе задачу разработать смесь с наночастицами размерами до 200 нанометров без дополнительных токсичных химических реагентов для того, чтобы сделать ее более стабильной и продлить срок хранения.

Предлагаемый учеными способ позволяет получать биоразлагаемую и биосовместимую суспензию наночастиц сывороточного альбумина без использования каких-либо дополнительных химических реагентов. Сшивание белков, то есть образование химических связей между молекулами, исследователи предложили делать с помощью ультрафиолетового излучения. Это позволяет использовать наночастицы в биомедицинских целях, в том числе для таргетной терапии раковых заболеваний. При этом токсичность наночастиц не превышает 10%.