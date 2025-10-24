Привычный напиток оказался скрытым источником микропластика

Питье чая из пакетиков и горячих напитков из бумажных стаканчиков может значительно повысить попадание микропластика в организм. К такому выводу пришли исследователи из Индии, опубликовавшие обзор в журнале SN Applied Sciences.

При контакте с кипятком пластиковое покрытие бумажных стаканов и материалы чайных пакетиков распадаются, выделяя частицы полиэтилена, нейлона, ПЭТ и других полимеров, а вместе с ними — фталаты и следы тяжелых металлов.

Авторы отмечают, что высота температуры и встряхивание усиливают высвобождение частиц, а «пирамидальные» пакетики и пластиковые фильтры могут давать особенно много наноразмерных фрагментов. По данным работ, собранных в обзоре, одна чашка, заваренная из пластикового пакетика, способна содержать до миллиардов микропластиков и нанопластиков, а бумажные стаканчики с полиэтиленовой пленкой также «сбрасывают» тысячи частиц уже через 10–15 минут.

Потенциальные риски включают воспалительные реакции и эндокринные нарушения, однако авторы подчеркивают: это обзор существующих данных, необходимы стандартизированные методики и долгосрочные исследования для точной оценки влияния на здоровье. В качестве практических шагов предлагаются переход на многоразовую посуду, выбор листового чая и отказ от кипятка в одноразовых бумажных стаканчиках.

