Найден способ увеличить эффективность терапии рака

Ученые из Барселонского университета обнаружили, что сочетание двух уже известных препаратов — палбоциклиба и телагленастата — может значительно повысить эффективность терапии колоректального рака. Исследование, опубликованное в журнале Oncogene, показало: препараты действуют синергично, подавляя метаболические механизмы, которые позволяют опухолевым клеткам вырабатывать устойчивость к лечению.

Палбоциклиб, применяемый при лечении рака груди, блокирует белки CDK4 и CDK6, ответственные за деление клеток. Однако часть опухолей выживает за счет перестройки обмена веществ — в частности, усиленного использования глутамина. Телагленастат, ингибитор фермента глутаминазы, предотвращает эту адаптацию, «лишая» клетки источника энергии и мешая их выживанию.

Эксперименты на клеточных культурах и животных моделях показали, что совместное применение двух препаратов замедляет рост опухоли и снижает риск рецидива. По словам профессора Марты Касканте, автора исследования, такой подход может стать основой для новых персонализированных схем терапии колоректального рака.

