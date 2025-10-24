Доказана безопасность дыхания через задний проход

Ученые впервые в истории успешно протестировали на людях и доказали безопасность энтеральной вентиляции — метода, более известного как «дыхание через задний проход». Результаты революционного исследования, опубликованные в американском журнале Med, открывают новые перспективы для пациентов с тяжелой дыхательной недостаточностью.

«Результаты соответствовали тому, что мы ожидали из наших доклинических данных. Мы обнаружили, что интраректальное введение перфтордекалина было безопасным и хорошо переносимым. Лишь некоторые участники эксперимента столкнулись с незначительными недомоганиями в виде вздутия живота», — отметили авторы исследования.

В ходе эксперимента 27 здоровых мужчин-добровольцев получали через прямую кишку специальную кислородосодержащую жидкость — перфтордекалин, — что напоминало процедуру клизмы. Этот прорыв стал возможен после того, как в 2021 году метод был успешно испытан на крысах, мышах и свиньях.

Исследователи подчеркивают, что пока «дыхание через кишечник» не может заменить традиционные аппараты ИВЛ. Однако если дальнейшие испытания на пациентах с нехваткой кислорода докажут эффективность метода, он может стать спасением для новорожденных с проблемами дыхания и взрослых с острым респираторным дистресс-синдромом.

