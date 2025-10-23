Названа неожиданная польза метеоризма

Австралийские исследователи из Университета Монаша и Института медицинских исследований Хадсона раскрыли, как в человеческом кишечнике образуется и используется водород — газ, известный не только своей способностью «взрывать» метан, но и ключевой ролью в поддержании здоровья микробиома. Работа опубликована в журнале Nature Microbiology.

Когда бактерии в кишечнике перерабатывают непереваренные углеводы, они выделяют водород. Часть газа выходит с выдохом, часть используется другими микроорганизмами, а остальное покидает организм естественным образом. Однако, как выяснилось, водород — это не просто побочный продукт пищеварения, а важный регулятор микробного баланса.

«Большинство людей выделяют около литра газов в день, и примерно половину из этого объема составляет водород. Но он не только причина метеоризма — это скрытый двигатель здоровья кишечника, — пояснила первый автор исследования доктор Кэйтлин Уэлш. — Наши данные показывают, что водород формирует микробиом самым неожиданным образом: он помогает полезным бактериям расти и поддерживает нормальное пищеварение».

Ученые подчеркивают, что нормальное газообразование — это естественная часть работы кишечника. Водород вырабатывается при расщеплении пищи и служит источником энергии для других бактерий. Однако избыток или дефицит водорода может указывать на нарушения — от инфекций до воспалительных заболеваний кишечника и даже онкологических процессов.

Исследование было направлено на фундаментальное понимание того, как именно водород регулирует экосистему кишечника. Исследователи выявили, что ключевую роль играет фермент Group B [FeFe]-гидрогеназа, отвечающий за основную часть водородообразования. Этот фермент содержится во многих полезных бактериях и особенно активен в здоровом кишечнике. В образцах кала и тканей исследователи показали, что фермент обеспечивает рост бактерий за счет реакции с участием железа и белка ферредоксина.

По словам соавтора исследования, доцента Сэма Форстера, понимание того, как микробы регулируют уровень водорода, поможет создавать новые методы лечения на основе микробиома — от пробиотиков и трансплантации кишечной флоры до живых биопрепаратов.