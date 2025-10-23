Что такое кетоны и когда они становятся спасением для организма

Мария Молоствова, эксперт по биохакингу, рассказала RuNews24.ru, как глюкоза, жиры и кетоны, влияют на функциональность мозга.

© Unsplash

Мозг использует энергию для выполнения множества функций. Основные из них включают:

поддержание нервных и глиальных клеток — клетки требуют постоянной энергии для поддержания жизнедеятельности.

поддержание ионных градиентов — это особенно важно для гомеостаза кальция и других ионов, необходимых для нормальной работы нейронов.

синаптическая активность — значительная часть энергии мозга уходит на передачу сигналов между нейронами, что является высокозатратным процессом.

«Интересный факт: существует прямая зависимость между количеством глюкозы, использованной мозгом, и числом нейронов. Чем больше нейронов, тем больше глюкозы необходимо для их функционирования», — рассказала Мария Молоствова.

Жиры и Кетоны: как Они Влияют на Мозг?

В последние годы нарастает интерес к качественным жирам и кетоновым диетам. Дейв Эспри, известный как «отец биохакинга», предлагает насыщать мозг жирами и кетонами, сокращая углеводы в рационе. Однако, как подчеркивает эксперт, данный подход имеет свои нюансы.

Преимущества и Ограничения

Бета-окисление: в то время как окисление жирных кислот может выделять больше АТФ, процент использования данного процесса в мозге остается низким. Это связано с необходимостью больших объемов кислорода для метаболизма жира, что может привести к гипоксии клеток.

Окислительный стресс: бета-окисление приводит к образованию супероксида, а нейроны обладают ограниченной антиоксидантной защитой. Это может вызвать серьезные проблемы, так как окислительный стресс вреден для клеток мозга.

Скорость синтеза АТФ: процесс образования АТФ из жирных кислот медленнее, чем из глюкозы. Во время интенсивной умственной деятельности это может привести к недоступности энергии для нейронов и снижению их функциональности.

Риск истощения: высокий уровень бета-окисления может привести к "самопережевыванию" мозга в условиях дефицита энергии.

«Кетоны, с другой стороны, обладают своими преимуществами — они метаболизируются быстрее, чем глюкоза, и могут служить отличной альтернативой, когда организм находится в состоянии, когда глюкоза недоступна», — поделилась эксперт.

Энергетические потребности мозга являются сложным и многогранным процессом, который требует тщательного подхода к питанию. Жиры и кетоны могут играть свою роль в поддержке работы мозга, однако следует иметь в виду осознанные ограничения и потенциальные риски. Как утверждает Мария Молоствова, важно помнить, что не существует универсального подхода — каждый организм уникален, и выбор диеты должен зависеть от индивидуальных потребностей и состояния здоровья.

Информация о воздействии различных источников энергии на мозг продолжает развиваться, и это открывает новые горизонты для как исследования, так и практического применения в области нейробиологии и диетологии.