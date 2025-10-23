Найден способ замедлить развитие агрессивного рака у детей

Ученые из Университета штата Пенсильвания выяснили, что белок HIF2α может замедлять рост детской агрессивной формы нейробластомы — вида рака, поражающего симпатическую нервную систему. Результаты исследования опубликованы в журнале PNAS.

Нейробластома — злокачественная опухоль, которая развивается из незрелых нервных клеток (нейробластов). Чаще всего встречается у детей в возрасте до пяти лет, но может возникнуть и у детей старшего возраста, а также у взрослых. Опухоль может локализоваться в различных частях тела, включая надпочечники, шею и область таза. Для нейробластомы характерен быстрый рост с развитием метастазов.

Ранее считалось, что HIF2α способствует развитию опухоли. Однако новое исследование показало обратное. Ученые выяснили, что повышение уровня HIF2α в клетках нейробластомы с множественными копиями гена MYCN снижает количество белка MYCN. Это замедляет деление клеток и способствует их созреванию в более зрелый норадренергический тип.

Созревание в норадренергический тип означает, что клетки начинают вести себя так же, как нормальные взрослые клетки нервной системы: они формируют длинные отростки, начинают выполнять специализированные функции и теряют способность к бесконтрольному росту.

На мышиных моделях это проявлялось замедлением роста опухоли. Анализ образцов пациентов подтвердил, что высокий уровень гена EPAS1, кодирующего HIF2α, связан с низким MYCN и лучшим прогнозом выживаемости.