Заболевания десен связали с повышенным риском инсульта

У взрослых с воспалениями десен чаще обнаруживаются признаки повреждения белого вещества мозга — области, отвечающей за связь между его участками. К такому выводу пришли ученые из Университета Южной Каролины, исследование опубликовано в журнале Neurology Open Access.

Белое вещество состоит из нервных волокон, передающих сигналы между различными зонами мозга. Его повреждение может ухудшать память, мышление, координацию и повышать риск инсульта. Одним из признаков такого повреждения является гиперинтенсивность белого вещества — яркие участки на МРТ, указывающие на нарушение структуры ткани.

В исследовании приняли участие 1143 человека в возрасте около 77 лет. После стоматологического осмотра у 800 участников выявили заболевания десен. Всем участникам провели МРТ для оценки состояния мелких сосудов мозга.

У людей с болезнями десен средний объем гиперинтенсивности белого вещества составлял 2,83% от общего объема мозга против 2,52% у людей без воспалений. После учета возраста, пола, давления, диабета и курения выяснилось, что вероятность серьезных изменений белого вещества у людей с заболеваниями десен была на 56% выше.

При этом исследователи не обнаружили связи между воспалением десен и другими признаками сосудистых нарушений мозга — микрокровоизлияниями и лакунарными инфарктами.