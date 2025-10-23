В России разработали новые соединения для создания лекарств

Ученые в Новосибирске разработали новые катализаторы для получения спирта и химического вещества метилфурана, которые используются при синтезе лекарств. Их получили в результате превращения фурфурола - ценного химического продукта из растительного сырья, который почти не перерабатывают в России, сообщили ТАСС в пресс-службе Федерального исследовательского центра (ФИЦ) "Институт катализа СО РАН".

Фурфурол - соединение, которое производят из побочных продуктов сельского хозяйства и деревообрабатывающей промышленности. Из него получают, в частности, фурфуриловый спирт и 2-метилфуран, которые широко применяют в химической промышленности, в том числе в создании лекарств и средств защиты растений. Однако, как отмечают в институте, переработка фурфурола в России развита слабо, сейчас действует лишь один завод, хотя продукт востребован. По словам инженера инжинирингового центра института Анастасии Суминой, для развития этого направления в стране есть обширная сырьевая база.

"Специалисты создали новые экологичные и доступные катализаторы для получения фурфурилового спирта и 2-метилфурана. [Они] содержат переходные металлы, такие как медь, никель, кобальт, железо, алюминий", - рассказали в институте.

Катализаторы позволяют получать фурфуриловый спирт и метилфуран с выходом чистого вещества до 80-100%. Такой спирт применяется в фармацевтической промышленности для производства некоторых лекарственных препаратов, в том числе антибиотиков и противогрибковых средств. Второе соединение - метилфуран - также используют для синтеза некоторых лекарств, например, витамина B1.