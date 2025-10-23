Как употребление сахара в детстве влияет на здоровье сердца в будущем

Ограниченное потребление сахара в раннем возрасте связано с более низким риском развития ряда сердечно-сосудистых заболеваний во взрослом возрасте, включая инфаркт, сердечную недостаточность и инсульт, говорится в новом исследовании.

Наблюдательное исследование основано на данных, полученных после отмены нормирования сахара в Великобритании в 1953 году. Результаты опубликованы в The BMJ, сообщает МedicalХpress.

Современные данные свидетельствуют о том, что первые 1000 дней жизни (от зачатия примерно до двухлетнего возраста) — это период, когда питание может оказывать долгосрочное влияние на здоровье. Ведущие организации здравоохранения рекомендуют избегать сладких напитков и продуктов глубокой переработки, которые часто содержат большое количество сахара, при введении прикорма детям младшего возраста.

Поэтому исследователи решили выяснить, связано ли ограничение потребления сахара в этот период с уменьшением риска сердечно-сосудистых заболеваний во взрослом возрасте.

Используя отмену нормирования потребления сахара в Великобритании в сентябре 1953 года в качестве естественного эксперимента, они проанализировали данные 63 433 участников Британского биобанка (средний возраст — 55 лет), родившихся в период с октября 1951 года по март 1956 года и не имевших в анамнезе сердечно-сосудистых заболеваний.

В общей сложности в исследовании приняли участие 40 063 человека, которые придерживались ограничения на потребление сахара, и 23 370 человек, которые его не придерживались.

Затем на основе медицинских данных были проанализированы показатели сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), наличие в анамнезе инфаркта, сердечной недостаточности, нарушений сердечного ритма (фибрилляции предсердий), инсульта и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний с учётом ряда генетических факторов, факторов окружающей среды и образа жизни.

Для более надёжного сравнения была также проведена оценка внешней контрольной группы взрослых, родившихся за пределами Великобритании, которые не сталкивались с нормированием потребления сахара или аналогичными изменениями в политике в 1953 году.

Результаты показывают, что более длительное ограничение потребления сахара было связано со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний во взрослом возрасте, в том числе, за счёт снижения риска развития диабета и гипертонии.

По сравнению с людьми, которые никогда не сталкивались с нормированием сахара, у тех, кто подвергался такому воздействию в утробе матери и в течение одного-двух лет после рождения, риск сердечно-сосудистых заболеваний был на 20 % ниже. Также был ниже риск сердечного приступа (на 25 %), сердечной недостаточности (на 26 %), фибрилляции предсердий (на 24 %), инсульта (на 31 %) и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний (на 27 %).

Кроме этого, у людей, подвергавшихся нормированному питанию в утробе матери и в раннем возрасте, сердечно-сосудистые заболевания развивались позднее (в среднем, на два с половиной года), по сравнению с теми, кто не подвергался нормированному питанию.

Ограничение потребления сахара также было связано с небольшим, но значимым улучшением работы сердца по сравнению с теми, кто никогда не ограничивал себя в сладком.

Авторы отмечают, что в период нормирования потребление сахара действовало для всех ограничение — до 40 г в день, а детям младше 2 лет не разрешалось употреблять добавленный сахар. Эти ограничения соответствуют современным рекомендациям по питанию.

Это наблюдательное исследование, поэтому нельзя сделать однозначных выводов о причинно-следственных связях, отмечают авторы.

Тем не менее, считают они, данные убедительно подтверждают пользу для сердечно-сосудистой системы мер, направленных на ограничение потребления сахара и принимаемых в самом раннем возрасте.