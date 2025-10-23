Создана ИИ-система для определения депрессии по походке

Ученые совместного российско-китайского университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне разработали систему, позволяющую при помощи технологий искусственного интеллекта (ИИ) определять у людей признаки хронической депрессии по особенностям походки. Об этом на полях Открытой недели науки БРИКС+ сообщил ТАСС начальник управления по науке и исследованиям вуза Дмитрий Штарев.

"Система считывает особенности походки человека и сравнивает с базой данных о признаках, свидетельствующих о наличии психоэмоциональных нарушений, в том числе хронической депрессии. Подтвержденная на сегодня точность оценки при помощи технологий искусственного интеллекта превышает 80%", - сказал Штарев.

ИИ-модель не заменяет врача, но позволяет вовремя заметить изменения в поведении, которые могут говорить о заболевании, уточнил он. Авторы тестируют разработку в восьми госпиталях, расположенных в Пекине, Шэньчжэне и Гуанчжоу.

"Важной особенностью системы является возможность определения тех или иных особенностей психоэмоционального состояния в режиме мониторинга - с помощью камер видеонаблюдения. В перспективе это решение может использоваться на предприятиях для фонового анализа состояния работников, от которого зависит и качество продукции, и соблюдение установленных на производстве правил безопасности. Еще одно практическое приложение - профилактика правонарушений в метро, на вокзалах и в других общественных местах", - заключил ученый.

Совместный вуз РФ и КНР

Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне - проект правительства города, Пекинского политехнического института и Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Это первый совместный университет, созданный Китаем и Россией. Меморандум о взаимопонимании между министерствами образования двух стран был подписан в мае 2014 года в рамках официального визита президента РФ Владимира Путина в КНР. В сентябре 2017 года в вузе прошли первые занятия. Постоянный кампус университета был открыт в 2019 году, его площадь составляет 33 га. Одним из элементов комплекса является корпус, повторяющий облик главного здания МГУ в Москве.

В вузе обучаются около 5 тыс. студентов, из них около 600 - это представители России, Белоруссии и других русскоязычных стран. В рамках заключенных соглашений МГУ-ППИ сотрудничает с более чем 100 образовательными организациями и компаниями России и Китая.

О фестивале

Открытые недели науки стран БРИКС ("BRICS science week 0+") организуются под эгидой международного фестиваля "Наука 0+" в рамках федерального проекта "Популяризация науки и технологий" государственной программы "Научно-технологическое развитие РФ". В июле одна из таких недель прошла в бразильском Рио-де-Жанейро в преддверии саммита БРИКС.

Фестиваль "Наука 0+" проводится с 2006 года в России и за рубежом по инициативе главы МГУ Виктора Садовничего. В 2025 году он проходит в 20-й раз и будет организован в 10 странах. Событие входит в программу Десятилетия науки и технологий. ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.