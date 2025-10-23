Группа ученых доказала противораковые свойства ряда растений

Группа ученых из Ирака, Индии и России провела исследования растительных веществ, применяемых в традиционной китайской медицине, и доказала, что субстанции как минимум из восьми растений действительно обладают различными противораковыми свойствами. После проведения клинических испытаний возможно их применение при лечении онкологических заболеваний, сообщили ТАСС в пресс-службе Южно-Уральского государственного университета.

"Интернациональная группа ученых из Ирака, Индии и России научно доказала активность микродоз отдельных содержащихся как минимум в восьми растениях веществ, то есть доказала их активность против раковых клеток in vitro. Сделан вывод о том, что после проведения клинических испытаний возможно применение этих веществ при лечении онкологических заболеваний, но не в порядке самолечения, а именно под контролем медиков", - сказали в пресс-службе вуза.

В вузе пояснили, что альтернативные методы лечения, например, растительные препараты традиционной китайской медицины не могут применяться врачами без детального изучения их действия на молекулярном уровне. Поэтому и потребовалось проводить исследования.

"Было доказано, что растительное вещество алколоид рутакарпин, содержащийся в плодах эводии рутоплодной, продемонстрировал противораковую активность в течение 48 часов in vitro. Вещество икариин, содержащееся в горянке крупноцветковой, тормозило процесс размножения раковых клеток. Матрин, содержащийся в корнях софоры желтоватой, оказался эффективен против клеток трижды негативного рака молочной железы", - сказали в вузе.

Кроме того, ученые доказали, что шиконин, содержащийся в воробейнике краснокорневом, не только отрицательно влиял на раковые клетки, но и стимулировал иммунитет. Остол из растения снежный пастернак тормозил размножение раковых клеток и вызывал их самоуничтожение. Показали противораковые свойства арктигенин, получаемый из обыкновенного лопуха; экстракт морских узколистных водорослей; кроцин и кроцетин, содержащиеся в рыльцах шафрана.