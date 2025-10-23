Ученые синтезировали новые антибактериальные соединения

Учёные Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского создали новые антибактериальные препараты. Они были получены путём синтезирования химических компонентов, которые уже используются в противомикробных средствах. Результаты исследований опубликованы в научном журнале Phosphorus, Sulphur, and Silicon and Related Elements.

Для борьбы с резистентностью бактерий к антибиотикам предлагается создавать новые препараты на основе существующих, что позволит разработать антибиотики следующего поколения. По словам заведующей кафедрой органической и биоорганической химии СГУ Алевтины Егоровой, есть ограничения на модификацию уже известных молекул.

Учёные предложили альтернативный подход: вместо изменения существующих препаратов — разработать новые гибридные структуры, объединяя фрагменты различных биологически активных молекул.

Лабораторные исследования показали, что эти новые соединения эффективны против кишечной палочки, золотистого стафилококка и синегнойной палочки.