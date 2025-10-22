Создана диета, способная вылечить сахарный диабет

Врачи клиники Центрального южного университета в Чанше в китайской провинции Хунань предложили 70-летней женщине, у которой диагностировали сахарный диабет второго типа не пожизненные таблетки, а интенсивную программу коррекции образа жизни. Эксперимент описан подробно в журнале Clinical Case Reports.

В течение трёх недель пациентке вводили точно рассчитанные дозы инсулина с постоянным уменьшением, пока уровень сахар в крови не стабилизировался. Таким образом, медикам удалось перезагрузить работу поджелудочной железы и восстановить чувствительность организма к инсулину.

После этого женщина должна была следовать следующим правилам:

основной рацион пенсионерки составляли цельнозерновые продукты, овощи и фрукты, (ежедневно необходимо потреблять 25-35 г клетчатки). Углеводы, белки и жиры должны составлять, соответственно, 50–65%, 15–20% и 20–30% от общей потребляемой энергии;

пришлось ограничить употребление красного мяса, рафинированных продуктов, сахара и масла;

пищу нужно употреблять строго с 7 до 17 часов. Завтрак должен составлять 30% от дневного рациона калорий, обед — 40%, ужин— 30%. За один приём пищи рекомендовано съедать не более 100–120 г. Бороться с голодом между приёмами пищи можно низкокалорийными овощами, например, помидорами или огурцами;

даме пришлось сократить время, проведённое в сидячем положении, и ежедневно проходить 5 тыс. шагов;

всего 3 раза в неделю необходимо выполнять комплекс упражнений оздоровительной гимнастики, который министерство спорта Китая разработало в середине XX века. Физкультурный набор состоит из 24 упражнений в технике тайцзи (стиль ян).

Через три месяца уровень сахара крови стабилизировался. После этого врачи продолжали контролировать пациентку. Через два года вес женщины снизился с 63 до 50 кг, талия уменьшилась с 98 до 79 см, повысился уровень энергии, наладился сон, а также улучшились показатели холестерина.