Назван неожиданный фактор, влияющий на длину пениса

Ученые из Ханойского медицинского университета выяснили, что мужчины, страдавшие ожирением в детстве, во взрослом возрасте имеют более короткий половой член. При этом текущий индекс массы тела (ИМТ) не оказался связан с длиной пениса. Работа опубликована в журнале Journal of Sexual Medicine (JSM).

© Газета.Ru

В исследовании участвовали 290 мужчин, проходивших обследование по вопросам репродуктивного здоровья в больнице Ханойского медицинского университета с июня 2023 по июль 2024 года. У всех участников измеряли рост, окружность талии и бедер, а также длину и диаметр полового члена в расслабленном и эрегированном состоянии. Кроме того, исследователи попросили мужчин оценить свой детский вес (в возрасте 10 лет) с помощью 3D-моделей телосложения. Этот возраст выбран как преддверие полового созревания, когда активизируются гормональные механизмы, влияющие на развитие репродуктивных органов.

Средняя длина пениса у участников составляла 8,9 см в расслабленном и 14,4 см в растянутом состоянии. Мужчины, имевшие ожирение в детстве, показали меньшую длину как в расслабленном, так и в эрегированном состоянии по сравнению с теми, кто в детстве имел нормальный вес.

Увеличенная окружность талии во взрослом возрасте также была связана с меньшей видимой длиной пениса (из-за отложения жировой ткани в лобковой области), тогда как больший объем бедер слабо коррелировал с длиной.

Авторы отмечают, что влияние детского ожирения связано именно с гормональными изменениями в пубертате: лишний вес может снижать уровень тестостерона, который играет ключевую роль в развитии половых органов.

По мнению ученых, результаты работы подчеркивают необходимость ранних профилактических мер против ожирения у детей — не только ради общего здоровья, но и для предотвращения возможных последствий для репродуктивного развития.