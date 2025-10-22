Ученые обнаружили в детской одежде более 300 токсичных химикатов

Испанские ученые выявили наличие сотен чужеродных веществ в вещах для малышей. Исследование показало, что детская одежда может содержать токсичные химикаты, опасные для здоровья.

Ученые исследовали 43 образца новой и ношеной детской одежды. К ним применялись разные методы воздействия — от полоскания в воде до использования химических растворителей. В результате было обнаружено более 300 химикатов различных классов.

Среди выявленных веществ — пестициды, антипирены, ПАВы, УФ-фильтры, консерванты, отдушки и другие опасные компоненты. В многих изделиях обнаружено сразу несколько вредных веществ. По словам ученых, нежная и тонкая кожа младенцев делает детей особенно уязвимыми к токсичным веществам. Даже небольшие дозы могут повлиять на эндокринную систему и со временем привести к серьезным последствиям, включая рак и бесплодие.