О каких проблемах со здоровьем может рассказать размер шеи

Мощная шея традиционно ассоциируется с силой и выносливостью — например, у борцов или игроков в регби. Однако, как показывают исследования, увеличенная окружность шеи может быть не только следствием развитых мышц, но и маркером скрытых проблем со здоровьем, пишет Сonversation.

Опасные корреляции

Для оценки избыточного веса часто используется индекс массы тела (ИМТ), но он не отражает распределение жира. У спортсменов с высоким ИМТ нередко минимальный процент жировой ткани, тогда как у людей с нормальным весом может скапливаться внутренний жир. Именно его распределение в области шеи и груди связано с повышенным риском заболеваний сердца и обмена веществ.

Жир в верхней части тела нарушает баланс холестерина, уровень сахара и сердечный ритм. По сути, толщина шеи служит внешним признаком накопления висцерального жира — того самого, который окружает внутренние органы и считается наиболее опасным для здоровья.

Медицинские наблюдения подтверждают: люди с большей окружностью шеи чаще страдают гипертонией, фибрилляцией предсердий и сердечной недостаточностью. При аритмии кровь движется неритмично, повышая риск тромбозов и инсульта, а постоянная нагрузка со временем ослабляет сердечную мышцу.

Исследователи также отмечают связь между окружностью шеи и коронарной болезнью сердца, при которой из-за сужения артерий ухудшается снабжение сердца кислородом.

Риски не ограничиваются сердечно-сосудистой системой. Толстая шея коррелирует с развитием диабета 2-го типа и гестационного диабета. Кроме того, она увеличивает вероятность обструктивного апноэ сна — нарушения, при котором дыхание во сне многократно останавливается. Это вызывает хроническую усталость и дополнительно нагружает сердце.

Маркер здоровья

Итак, какой размер шеи считается опасным? По данным исследований, опасными считаются показатели свыше 43 см у мужчин и 35,5 см у женщин. Даже при нормальном ИМТ каждый лишний сантиметр окружности шеи увеличивает вероятность госпитализаций и преждевременной смерти.

При этом специалисты подчеркивают: паниковать не стоит. Окружность шеи — не диагноз, а дополнительный маркер состояния организма. Измерить ее можно дома с помощью обычной сантиметровой ленты, плотно, но без давления обернув ее вокруг самой узкой части шеи.

Снизить риски помогают регулярные кардионагрузки, силовые тренировки, полноценный сон и питание, богатое овощами, фруктами и бобовыми.