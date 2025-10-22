Обнаружена скрытая польза инфракрасной сауны

Lenta.ru

Ученые из Университета Ювяскюля (Финляндия) выяснили, что использование инфракрасной сауны после тренировок помогает спортсменам быстрее восстанавливаться и поддерживать высокие результаты. Как показало исследование, опубликованное в Frontiers in Sports and Active Living (FSAL), такой способ особенно эффективен для игроков командных видов спорта во время напряженного соревновательного сезона, когда времени на отдых почти нет.

В отличие от традиционной финской сауны, инфракрасная нагревает тело не горячим воздухом, а мягким излучением, при этом температура в ней ниже. В ходе эксперимента спортсмены и спортсменки посещали инфракрасную сауну после нагрузок либо однократно, либо регулярно в течение шести недель. Результаты показали: тепловое воздействие помогало уменьшить мышечную боль и улучшало ощущение восстановления.

При регулярном использовании инфракрасная сауна также усиливала показатели прыгучести, позволяя спортсменам тренироваться с большей эффективностью. Исследователи отмечают, что положительный эффект, вероятно, связан не с изменениями в самих мышцах, а с тем, что ускоренное восстановление улучшает качество тренировок. Несмотря на кратковременное повышение стресса у некоторых участниц, организм быстро адаптировался, что подтверждает безопасность метода.

Авторы считают, что инфракрасная сауна может стать перспективным инструментом для восстановления и профилактики травм в спорте, особенно при плотном графике матчей. В будущем они планируют изучить, как длительность и температура сеансов влияют на результат, чтобы разработать оптимальные рекомендации для спортсменов.

