В России нашли способ улучшить нейтронозахватную терапию рака

Ученые в Новосибирске получили три перспективных соединения на основе гадолиния для нейтронозахватной терапии рака, которая позволяет накапливать препарат в опухолевых клетках, после чего пациенты подвергаются нейтронному облучению. Сейчас ведутся доклинические исследования соединений на животных, сообщил журналистам руководитель лаборатории ядерной и инновационной медицины вуза Владимир Каныгин.

Во время терапии нейтроны активно взаимодействуют с веществом в опухолевых клетках, запускается ядерная реакция, высвобождающая энергию именно в раковых клетках, разрушая их изнутри. Это минимизирует повреждение здоровых тканей и органов, что делает метод крайне перспективным для сложных форм рака. В России установки для такой терапии с использованием бора впервые разработаны в новосибирском Институте ядерной физики СО РАН.

"Мы работаем над созданием таргетного препарата на основе гадолиния, которая позволит достаточно быстро продвинуть эту технологию уже в практический сегмент, поскольку есть определенные сложности с препаратами бора. Это работа химиков, наша группа занимается апробацией", - сказал он, уточнив, что химики из новосибирского Академгородка получили три перспективных соединения, которые сейчас и проходят испытания на животных.

Гадолиний - редкоземельный металл серебристо-белого цвета. В 2015 году группа ученых Токийского университета разработала методику воздействия на злокачественные опухоли нанокапсулами, содержащими гадолиний. Новосибирские ученые вместе с коллегами в Томске в ходе испытания нового метода с использованием гадолиния успешно пролечили около 150 животных. Наилучшие результаты нейтронозахватная терапия показала против меланомы, саркомы и аденокарциномы. Благодаря терапии ученым удалось продлить продолжительность жизни некоторых животных на 2-2,5 года.