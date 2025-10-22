НИИ гриппа продолжит исследования вакцины от РС-вирусов

НИИ гриппа им. Смородинцева планирует продолжить третью фазу клинических исследований вакцины против респираторно-синцитиальной вирусной инфекции (РСВИ) в ближайший год. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС директор института Дмитрий Лиознов.

"Вакцина прошла две фазы клинических исследований, показала свою эффективность, но для большего понимания нам нужна третья фаза, где вовлекается большее количество привитых, оценивается ее эффективность не только иммунологическая, но и реальная эффективность предупреждения случаев распространения респираторно-синцитиальной вирусной инфекции. Мы надеемся, что в ближайший год-полтора у нас будет возможность продолжить клинические исследования третьей фазы", - сказал он.

Как напомнил директор института, вакцина будет иметь интраназальное применение. Она предназначена для людей старшего возраста - от 60 лет.

Ранее в пресс-службе Минздрава России сообщали, что новая вакцина позволит снизить заболеваемость и риск развития тяжелых форм болезни у пожилых людей и пациентов с иммунодефицитными состояниями, что в свою очередь сократит число госпитализаций в этой группе населения. Сейчас противовирусные средства, вакцины и другие препараты для специфической профилактики РСВИ отсутствуют.