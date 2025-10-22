В организме человека нашли необычное «топливо» для рака

Ученые из Центра медицинских наук Техасского университета A&M (Texas A&M Health) обнаружили, что некоторые виды рака используют молекулы РНК в необычном качестве — как строительный материал для создания внутри клеток особых жидкоподобных структур, ускоряющих развитие опухоли. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

© Газета.Ru

Обычно РНК служит «мессенджером», переносящим генетическую информацию для синтеза белков. Однако исследователи выяснили, что при агрессивной форме рака почки — транслокационной почечно-клеточной карциноме (ТПКК) — она захватывается и превращается в основу для образования «капельных центров» в ядре клетки. Эти центры действуют как командные пункты, активируя гены, отвечающие за рост опухоли.

Ученые отметили, что ТПКК часто поражает детей и молодых людей. Ее вызывают так называемые онкофузии TFE3 — гибридные гены, возникающие при ошибочном обмене и слиянии хромосом. До сих пор было неясно, почему эти слияния делают опухоль настолько агрессивной.

Команда выяснила, что при наличии онкофузий молекулы РНК перестают быть пассивными переносчиками информации и начинают собирать жидкие конденсаты — микроскопические капли. Именно эти «капельные центры» запускают экспрессию генов, стимулирующих рост раковых клеток.

Следующим шагом стало создание хемогенетического инструмента — молекулярного «переключателя», который способен растворять конденсаты. Он основан на нанотеле, соединенном с растворяющим белком: при активации химическим сигналом структура распадается, и рост раковых клеток прекращается. Этот эффект подтвердили как в культурах клеток, так и в экспериментах на мышах.