В Москве объяснили, как готовятся к новым эпидемиям

В Москве в год исследуют геномы около 16 тыс. вирусов
Москва выстраивает "щит" против эпидемий, исследуя геномы вирусов, которые циркулируют среди населения. Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова на Национальном конгрессе "Национальное здравоохранение".
"Москва - это огромный мегаполис, и без выстраивания эпидемиологического "щита" мы не сможем никуда двинуться. Поэтому после ковида, наученные горьким опытом, мы уже пять лет ведем непрерывный мониторинг циркулирующих в Москве вирусов. Мы не просто знаем, какие это вирусы, мы их секвенируем, в год секвенируем 16 тыс. <...>, это позволяет нам прогнозировать эпидемию", - сказала Ракова.
Она пояснила, что специалисты заранее знают, какой вирус распространяется, а какой сходит на нет. Изучаются и их свойства, а следовательно, прогнозируется, какую они могут дать волну заболеваемости и на какой элемент системы здравоохранения придется "удар".
