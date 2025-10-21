Найден простой способ выявить болезнь Альцгеймера

Австралийские ученые из национального агентства CSIRO нашли способ выявлять болезнь Альцгеймера с помощью простого анализа крови — без дорогостоящих ПЭТ-сканов и инвазивных спинномозговых пункций. Исследование, опубликованное в журнале Alzheimer’s & Dementia (A&D), показало, что комбинация двух тестов (Lumipulse pTau217 и Aβ42/40 ratio) способна с точностью более 93 процентов определить наличие амилоидных бляшек в мозге, характерных для болезни Альцгеймера.

© Lenta.ru

В эксперименте участвовали почти 400 человек — от когнитивно здоровых до пациентов с выраженными симптомами деменции. Используя данные крупного проекта, ученые проверили, насколько результаты анализа крови совпадают с данными традиционных методов. Оказалось, что чувствительность нового теста достигает 99 процентов — он корректно определяет почти все случаи заболевания и снижает количество сомнительных результатов почти вдвое.

По словам ведущего автора исследования, доктора Джеймса Деке, внедрение таких тестов позволит врачам быстрее и точнее определять, на какой стадии болезни находится пациент.

Исследователи отмечают, что переход к анализу крови может стать прорывом в диагностике нейродегенеративных заболеваний. Он не только сделает скрининг более доступным и масштабным, но и существенно снизит нагрузку на системы здравоохранения, особенно в странах, где современные методы визуализации остаются малодоступными.

