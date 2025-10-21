Исследователи рассказали о создании универсальной вакцины от гриппа

НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева в ближайшее время планирует выйти на клинические исследования универсальной вакцины против гриппа, которая бы защищала от всех штаммов на несколько лет. Об этом сообщила журналистам заместитель директора по научной работе института Дарья Даниленко.

"В нашем учреждении есть успехи, и мы очень надеемся, что в ближайшее время мы сможем завершить цикл клинических исследований и показать эффективность такого препарата. И в обозримой перспективе вывести подобный препарат на рынок. Надо сказать, что и у других коллег как в России, так и за рубежом есть наработки, и есть сайты, которые позволяют мониторить такой прогресс, где показано на какой стадии препарат находится, и нам безусловно приятно, что Российская Федерация также занимает лидирующие позиции в этих разработках", - сказала она.

По словам специалиста, на сегодняшний день в мире нет ни одной зарегистрированной универсальной вакцины от гриппа, хотя Всемирная организация здравоохранения ставила амбициозные цели - вывести на рынок подобный препарат уже в 2027 году.