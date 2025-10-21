Как счастье помогает снизить риск болезней

Новое международное исследование, опубликованное в Frontiers in Medicine, показало: связь между уровнем счастья и здоровьем не всегда прямая, сообщает служба новостей издательства. Увеличение ощущения благополучия начинает реально снижать смертность от хронических неинфекционных заболеваний — таких как сердечно-сосудистые, онкологические, диабет или астма — лишь после достижения определенного уровня.

© Телеканал «Наука»

По данным ВОЗ, на неинфекционные заболевания приходится около 75% смертей в мире, не связанных с пандемиями. Они зависят от множества факторов — генетических, социальных и поведенческих. Исследователи решили выяснить, может ли счастье быть одним из них.

Порог счастья

Команда под руководством профессора Юлии Юги из Университета Алба-Юлия (Румыния) проанализировала данные 123 стран за 2006–2021 годы, включая статистику смертности, расходы на здравоохранение и опросы населения. Для оценки использовалась шкала «Жизненная лестница» — от 0 (наихудшая жизнь) до 10 (наилучшая).

Ученые обнаружили «порог счастья» на уровне 2,7 балла. Ниже этого значения повышение удовлетворенности жизнью не влияет на здоровье. Но после его преодоления каждое увеличение субъективного благополучия на 1% связано со снижением среди людей 30–70 лет смертности от проблем с сердцем и сосудами, сахарного диабета, рака и пр. на 0,43% .

«Мы не нашли признаков вреда от “чрезмерного” счастья — его влияние остается положительным даже при высоких уровнях», — отмечает Юга.

Что отличает «счастливые» страны

Государства, где средний уровень счастья выше 2,7 балла, как правило, имеют развитые системы здравоохранения, более устойчивое управление и высокие социальные гарантии. Средний показатель среди всех исследуемых стран составил 5,45, с минимальным — 2,18 (Афганистан) и максимальным — 7,97 (Финляндия). Рейтинг России — примерно 5,7.

Авторы подчеркивают, что повышение счастья возможно не только за счет экономического роста, но и через социальные и экологические меры: улучшение качества воздуха, профилактику ожирения, ограничение доступа к алкоголю, увеличение инвестиций в медицину и социальную защиту.

Исследователи считают, что субъективное благополучие следует рассматривать как новый показатель общественного здоровья.