Ученые придумали, как сократить число операций у детей с пороком сердца

Ученые разработали технологию, которая поможет облегчить жизнь детям с врожденным пороком сердца. Таким пациентам по мере роста сосудов приходится часто менять стенты. Гибкую сетчатую конструкцию помещают в просвет полых органов для расширения участка, суженного патологическим процессом.

Специалисты Пермского политеха совместно с коллегами из Казанского федерального университета, университетов "Сириус" и Лафборо (Великобритания) создали новую модель биоразлагаемого стента. Он состоит из полимолочной кислоты - биодеградируемого полимера, безопасного для организма. После выполнения своей функции расширитель постепенно рассасывается, что позволяет избежать повторных хирургических вмешательств.

Использование металлических стентов имеет ограничения, которые преодолеваются с помощью биоразлагаемых имплантов, - рассказал доктор физико-математических наук Алексей Кучумов. - Одно из направлений их применения - сердечно-сосудистая хирургия детей с пороками сердца, когда существует необходимость восстановить проходимость сосуда без последующего извлечения.

При создании стента исследователи взяли на вооружение аддитивное производство - напечатали его на 3D-принтере. Компьютерное моделирование продемонстрировало равномерное раскрытие конструкции в артерии без чрезмерной нагрузки на стенки сосуда.