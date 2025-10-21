Создано новое средство для похудения без уколов и гормонов

Ученые из Университета Бристоля сообщили о многообещающих результатах клинических испытаний новой таблетки для снижения веса Sirona, разработанной британской компанией Oxford Medical Products. Исследование, опубликованное в журнале Obesity, показало, что препарат помогает людям с избыточным весом терять до 13,5 процента массы тела за полгода без использования гормональных средств или строгих диет.

Таблетка основана на гидрогеле — безопасном двойном полимерном материале, который, попадая в желудок, расширяется и создает ощущение сытости. Благодаря этому участники исследования ели в среднем на 400 калорий меньше в день, а уровень побочных эффектов оказался минимальным. В отличие от популярных инъекционных препаратов на основе GLP-1, Sirona не воздействует на гормональную систему, не вызывает тошноты и не требует медицинского наблюдения.

По словам руководителя исследования профессора Джеймса Бирна, новый подход может стать доступной и безопасной альтернативой дорогостоящим препаратам вроде Ozempic или Mounjaro. Таблетку смогут применять не только люди с ожирением, но и те, кто хочет предотвратить набор веса или сохранить результат после прекращения инъекций GLP-1.

Ранее стало известно, что препараты, снижающие вес и уровень сахара, помогают улучшить восстановление мозга после инсульта.