Создан прибор для ранней диагностики болезней сердца

Специалисты Новгородского государственного университета (НовГУ) разработали прототип медицинского прибора для выявления сердечно-сосудистых заболеваний. Устройство фиксирует магнитные поля, возникающие при работе сердца.

Прибор состоит из измерительного блока и программного обеспечения. Компактный датчик крепится на груди пациента и передает данные по Wi-Fi или Bluetooth на компьютер. Это позволяет проводить мониторинг в реальном времени.

Важной особенностью разработки стала высокая чувствительность. Прибор способен регистрировать магнитные поля амплитудой около 100 пикотесла на частотах от 1 Гц. Такой точности удалось достичь благодаря использованию оригинального магнитоэлектрического датчика.

По словам разработчиков, новая технология превосходит существующие аналоги по надежности и чувствительности. Она может выявлять патологии, которые не всегда обнаруживаются с помощью ЭКГ или УЗИ.

В перспективе ученые планируют создать на аналогичной основе прибор для измерения магнитных полей головного мозга.