Ученые смогли повысить эффективность Т-клеточной иммунотерапии

Молекулярные биологи из США создали подход, позволяющий использовать редакторы РНК на базе "нобелевского" геномного редактора CRISPR/Cas9 для перепрограммирования Т-клеток, используемых в иммунотерапии рака. Это позволит избежать внесения изменений в структуру ДНК этих клеток и появления дополнительных мутаций, сообщила пресс-служба Института Arc.

"Можно сказать, что Т-клетки фактически запоминают наши программирующие инструкции. Наш подход действует на первичную культуру этих телец на протяжении всего нескольких дней, однако внесенные им изменения в уровень активности генов сохраняются на протяжении нескольких десятков раундов деления и активации Т-клеток", - пояснил научный сотрудник Института Arc (США) Люк Гилберт, чьи слова приводит пресс-служба организации.

Сейчас медики по всему миру активно используют для лечения многих форм рака так называемую CAR-T иммунотерапию. В ее рамках врачи извлекают из тела пациентов большое число Т-клеток, особым образом перепрограммируют их, размножают и вводят назад в организм больного. Этот подход хорошо работает против многих форм рака крови, однако пока "перепрограммированные" Т-клетки не способны эффективно уничтожать плотные опухоли.

Как отмечают ученые, проблему можно в теории решить, если внести изменения в работу большого числа генов в Т-клетках, однако первые попытки осуществить это привели к массовой гибели "перепрограммированных" иммунных телец в результате появления мутаций. Американские исследователи предположили, что этого можно избежать, если редактировать не ДНК клетки, а ее РНК, и менять ее таким образом, что клетка самостоятельно "отключит" или "включит" интересующие ученых гены.

Для решения этой задачи специалисты несколько лет назад создали набор инструментов на базе "нобелевского" геномного редактора CRISPR/Cas9, который использует РНК-шаблоны для распознавания искомых генов в цепочке ДНК и затем меняет структуру их белковой "упаковки". В результате этого чтение данного участка генома или подавляется, или усиливается, что позволяет контролировать работу генов, не внося изменения в структуру ДНК.

Используя этот подход, исследователям удалось внести изменения в работу сразу пяти участков ДНК в перепрограммируемых Т-клетках, в том числе подавить активность гена RASA2, чья активность ведет к их истощению. Подавление его работы повысило эффективность CAR-T иммунотерапии в опытах на мышах с агрессивными формами лейкоза, что повысило вероятность их выживания. В перспективе, данная методика перепрограммирования Т-клеток поможет создать иммунотерапию, эффективную при борьбе с плотными опухолями, подытожили ученые.