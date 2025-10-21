Найдена связь между долголетием родителей и интеллектом детей

Британские генетики открыли свидетельства того, что генетические факторы, обуславливающие долголетие у родителей и высокий уровень интеллекта у детей, могут быть в значительной степени связаны друг с другом. Это указывает на возможную генетическую связь между долголетием и интеллектуальными способностями, пишут ученые в статье в научном журнале Genomic Psychiatry.

"Мы проанализировали результаты полногеномных исследований, чьи авторы изучили влияние вариаций в структуре генов на интеллект 12 тыс. детей и долгожительство 389 тыс. взрослых людей. Это сравнение впервые указало на существование существенной генетической корреляции (0,35) между детскими когнитивными способностями и долголетием их родителей", - говорится в исследовании.

Как отмечает группа британских генетиков под руководством научного сотрудника Эдинбургского университета Дэвида Хилла, несколько лет назад когнитивные эпидемиологи раскрыли любопытную закономерность во время наблюдений за населением в Израиле, Швеции, Великобритании и Дании. Ученые обнаружили, что дети с высоким уровнем интеллекта в среднем живут дольше и умирают на 24% реже по всем возможным причинам, чем их сверстники с более низким IQ.

Генетики предположили, что у этого феномена может быть генетическая подоплека. Для проверки этой гипотезы ученые собрали и проанализировали результаты недавних крупных полногеномных исследований, нацеленных на изучение генетической подоплеки интеллекта и долголетия, в которых приняли участие десятки тысяч детей и сотни тысяч взрослых. Ученые особым образом обработали и сопоставили наборы мутаций, выявленных в ходе этих наблюдений.

Этот анализ показал, что и долголетие, и детский интеллект были действительно в значительной части, на 27-29%, обусловлены вариациями в структуре генов. Также ученые обнаружили, что многие из мутаций, выявленных в ходе каждого типа полногеномных исследований, влияли и на долголетие, и на детский интеллект. Данная взаимосвязь не исчезала даже с учетом всех побочных факторов и различий в популяциях, участвовавших в каждом индивидуальном исследовании.

Как считают исследователи, раскрытие этой закономерности поможет разработать новые стратегии, направленные на максимизацию интеллектуального развития детей и сохранение когнитивных способностей в преклонные годы жизни. Также последующие эксперименты и полногеномные исследования помогут ученым выявить участки генома, наиболее сильно влияющие и на долголетие, и на интеллект, и раскрыть механизмы их действия на мозг и тело человека, подытожили генетики.